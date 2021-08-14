Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской области

Во Владимирской области столкнулись автобус и грузовик, пострадали 22 человека, сообщает региональное управление МВД России.

Инцидент произошел около 03.15 по местному времени (совпадает с мск) на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком MAN.

«Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовой автомобиль Hyundai и пассажирский вахтовый автобус, перевозивший работников одного из предприятий, столкнулись на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области. После инцидента 11 человек были доставлены в медицинское учреждение для обследования.