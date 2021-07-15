В МВД разъяснили предложение об отмене обязательного техосмотра

В пресс-службе МВД рассказали о том, что сроки отмены обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов будут определены российским правительством, если оно поддержит данное предложение. Об этом сообщает газета «Известия».

В министерстве подчеркнули, что уже направили в правительство России соответствующее предложение.

Кроме того, в ведомстве рассказали, как будут следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись поломанные машины.

«В соответствии с п. 2.3.1. ПДД РФ водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние. Кроме того, ПДД прямо запрещают эксплуатацию транспортного средства при наличии определенных неисправностей. В свою очередь, сотрудники полиции осуществляют контроль за техническим состоянием транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в рамках федерального государственного контроля в области безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что такси будут проходить техосмотр в любом случае, даже если автомобиль зарегистрирован на физическое лицо.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД направило в правительство России предложение отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам.