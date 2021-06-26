В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто

С 1 июля в России ужесточат правила проверки подержанных автомобилей, передает агентство «Прайм».

Раньше некоторые процедуры проверки проводились удаленно с помощью отправки фотографии. Теперь же они будут проходить в испытательных лабораториях.

Так, нововведения распространяются на ввозимые на территорию России иномарки с пробегом и транспортные средства с изменениями в конструкции.

Как пояснил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, каждая пятая подержанная машина, ежегодно поставляемая в Россию из Китая и Японии побывала в серьезном ДТП или была утоплена. Он указал, что в 2015 году на долю некачественных авто с пробегом приходилось почти 30% машин. В настоящее время ситуация еще хуже и в будущем будет только усугубляться, поскольку цены на вторичном рынке машин постоянно растут, отметил эксперт.

«Соответственно, чем строже контроль, тем лучше будет складываться ситуация на дорогах», — сказал Мигаль.

Он добавил, что каждое пятое ДТП на российских дорогах связано с неисправностью автомобиля.

Ранее Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Новые правила правила начнут действовать с 22 августа.

При этом должны измениться правила фотосъемки автомобиля во время ТО: машины необходимо будет фотографировать до и после диагностики так, чтобы на снимках были видны передний и задний номера. Фотографии также должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент работ.