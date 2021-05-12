Российских автомобилистов предупредили о «скрытом патрулировании» ГИБДД

ГИБДД начала чаще устраивать проверки автомобилистов рядом с аварийно опасными участками магистралей на машинах без опознавательных знаков. Об этом сообщает портал Autonews.

Как уточнили в самарском ГИБДД, инспекторы региона регулярно осуществляют «скрытое патрулирование».

«Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие «скрытого патруля» бывает достаточно сложно», — добавили представители регионального ведомства.

Поясняется, что инспекторы снимают на видео нарушения, после чего отправляют их ближайшим экипажам ДПС. Потом патрулю требуется лишь остановить водителя, нарушившего ПДД, и оформить протокол.

Чаще всего водители выезжают на встречную полосу, в результате чего им может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, автовладельцы могут быть лишены водительских прав на срок до полугода.

Ко всему прочему, «скрытое патрулирование» проводят и красноярские инспекторы. В ГИБДД обратили внимание, что такое патрулирование является абсолютно законным.

Ранее юрист назвала случаи, когда водитель может не выполнять требования ДПС.