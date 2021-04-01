В массовой аварии в Москве пострадала консультант Госдумы

В аварии с пятью машинам на Садовом кольце в Москве тяжелые травмы получила консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом пишет РЕН.

Сообщается, что 40-летняя женщина находилась за рулем «Фольксвагена», в который врезался «Ауди». По информации издания, Артемова находится в реанимации.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

Ранее блогера Эдварда Била доставили в следственный отдел.