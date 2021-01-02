Два человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи в Кабардино-Балкарии
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел на 420 км трассы «Кавказ» в Баксанском районе в пятницу, 1 января.
Столкнулись легковушка Volkswagen Polo и «ГАЗ» — автомобиль скорой помощи, который вез в больницу женщину на позднем сроке беременности.
Согласно данным ведомства, 40-летний водитель иномарки из-за тумана выехал на встречную полосу и ударился о «скорую», в которой находились водитель и три пассажира — фельдшер, беременная женщина и ее родственница.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки. Госпитализированы были пассажиры «скорой». Водитель ГАЗа не пострадал.
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