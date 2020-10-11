В Петербурге мотоциклист упал с разведенного моста

Мотоциклист на скорости слетел с разведенного моста в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Происшествие произошло около 2.15 мск в ночь на 11 октября.

Мужчина 1991 года рождения проигнорировал запрещающий сигнал светофора, миновал заграждения и упал в воду перед разводной частью моста.

От полученных травм петербуржец скончался на месте.

Отмечается, что инцидент произошел в Петроградском районе на Сампсониевском мосту.

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