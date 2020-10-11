В Петербурге мотоциклист упал с разведенного моста
Катерина Медведева
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Мотоциклист на скорости слетел с разведенного моста в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Происшествие произошло около 2.15 мск в ночь на 11 октября.
Мужчина 1991 года рождения проигнорировал запрещающий сигнал светофора, миновал заграждения и упал в воду перед разводной частью моста.
От полученных травм петербуржец скончался на месте.
Отмечается, что инцидент произошел в Петроградском районе на Сампсониевском мосту.
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