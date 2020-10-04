Наркокурьер уходил от погони на скорости 240 м/ч в Ленобласти

В Ленобласти инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с крупной партией наркотиков.

Инцидент произошел 3 октября около 18.00 мск в Ломоносовском районе. Правоохранители обратили внимание на Mercedes, который двигался с выключенными фарами ближнего света.

«Инспекторы организовали преследование автомобиля, водитель которого неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан. На требования сотрудников ДПС остановиться водитель не отреагировал, выехав на кольцевую автодорогу и увеличив скорость до 240 км/ч», — сообщается на сайте ведомства.

Полицейским пришлось выстрелить в колеса машины, однако мужчина продолжил движение, после чего, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие.

При задержании была установлена личность водителя, им оказался 25-летний житель Петербурга. В салоне автомобиля нашли крупную партию наркотиков – 120 граммов амфетамина и несколько пакетов с марихуаной.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228 УК РФ.

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