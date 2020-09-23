Три человека стали жертвами ДТП с погрузчиком в Красноярском крае
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Красноярском крае столкнулись погрузчик и автомобиль Toyota Sprinter, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает портал Gornovosti со ссылкой на ГСУ ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, ДТП случилось на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска. В переполненной иномарке были семь человек. Трое из них умерли, а еще четверо были госпитализированы.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от машины ГИБДД в Иркутской области
— Трое погибли и четверо пострадали в ДТП под Тамбовом
— Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 19