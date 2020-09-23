Три человека стали жертвами ДТП с погрузчиком в Красноярском крае

В Красноярском крае столкнулись погрузчик и автомобиль Toyota Sprinter, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает портал Gornovosti со ссылкой на ГСУ ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ДТП случилось на спуске с Дрокинской​ горы в сторону​​ Красноярска​. В переполненной иномарке были семь человек. Трое из них умерли, а еще четверо были госпитализированы.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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