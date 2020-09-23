Три человека стали жертвами ДТП с погрузчиком в Красноярском крае

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Красноярском крае столкнулись погрузчик и автомобиль Toyota Sprinter, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает портал Gornovosti со ссылкой на ГСУ ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ДТП случилось на спуске с Дрокинской​ горы в сторону​​ Красноярска​. В переполненной иномарке были семь человек. Трое из них умерли, а еще четверо были госпитализированы.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от машины ГИБДД в Иркутской области

Трое погибли и четверо пострадали в ДТП под Тамбовом

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 19