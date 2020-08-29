В Чувашии при столкновении двух авто погибли четыре человека

В Батыревском районе Чуваши произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате чего погибли четыре человека, передает Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что авария случилась на 89-м км автодороги Цивильск — Ульяновск.

«По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF», — говорится в сообщении.

По данным МВД, жертвами аварии стали молодые люди в возрасте от 20 до 23 лет, которые находились в легковом автомобиле.

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