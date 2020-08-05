BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла

Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке российской столицы, одна из них умерла до прибытия врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.

«В Батайском проезде в районе дома 31 автомобиль BMW сбил двух женщин в зоне действия пешеходного перехода. В результате одни из них скончалась от полученных травм на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вторую пострадавшую в экстренном порядке госпитализировали, ее состояние не уточняется.

На месте работают правоохранители. О задержании водителя иномарки не сообщалось.

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