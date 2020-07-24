Московское ГИБДД заинтересовалось автомобилями с иностранными номерами

Сотрудники ГИБДД 24 июля активно проверяли автомобили с иностранными номерами на московских дорогах, которые нарушают ПДД, сообщает «Первый канал».

Нарушителей вычисляют благодаря камерам видеофиксации. Всего за несколько часов работы сотрудники ГИБДД смогли задержать десятки нарушителей, которые хотели избежать штрафов с помощью иностранных номеров.

Например, в пятницу, 24 июля, была остановлена машина с армянскими номерами. У ее владельца было 89 неоплаченных штрафов.

По мнению автоэкспертов, в России постепенно начинает улучшаться ситуация с автомобилями с иностранными номерами: усилен контроль на границе и не только.

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