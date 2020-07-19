В Подмосковье мужчина два раза намеренно сбил жену

В Подмосковье пьяный мужчина два раза намеренно сбил жену, пишет РЕН.

После первого раза мужчина увидел, что жена подает признаки жизни, после чего переехал ее повторно. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина уже ранее был судим. Следователи устанавливают причины произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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