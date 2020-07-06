В Курске погрузчик сбил школьника

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В Курске погрузчик сбил школьника на велосипеде, пишет ГИБДД региона.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Чайковского. Водитель был в трезвом состоянии.

14-летнего ребенка госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

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