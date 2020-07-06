В Курске погрузчик сбил школьника
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Курске погрузчик сбил школьника на велосипеде, пишет ГИБДД региона.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Чайковского. Водитель был в трезвом состоянии.
14-летнего ребенка госпитализировали. О его состоянии не сообщается.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кузбассе ребенок и двое взрослых погибли в ДТП
— Под Иркутском в аварии пострадали 10 человек
— Один из пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Омске госпитализирован