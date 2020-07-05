Названы регионы России с наибольшей протяженностью автодорог

RT на основе обнародованных данных Росстата о состоянии российских автомобильных дорог составил рейтинг регионов России с самыми протяженными дорогами.

Так, первое место по этому показателю занял Алтайский край. Там в 2019 году протяженность автомобильных дорог составила 54,3 тыс. км. Второе и третье место заняли Башкирия (48,6 тыс. км) и Московская область (43,5 тыс. км).

Пятерку замкнули Краснодарский край (42,5 тыс. км) и Самарская область (41,5 тыс. км).

В конце данного рейтинга располагается Ненецкий автономный округ (382 км), Севастополь (1,1 тыс. км), Чукотка (2,16 тыс. км) и несколько других регионов страны.

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