Под Мурманском в ДТП погибли три человека

На дороге из Мурманска в Североморск перевернулась машина Audi, из-за чего погибли три человека, пишет управление ГИБДД по региону.

Отмечается, что два человека скончались на месте. Еще один пассажир погиб в больнице.

Специалисты разбираются, что стало причиной аварии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Автомобиль врезался в кафе в Петербурге

— В Подмосковье разлилась щелочь при столкновении грузовиков

— В ДТП под Хабаровском погибли двое, еще семеро находятся в тяжелом состоянии