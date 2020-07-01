Под Мурманском в ДТП погибли три человека
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На дороге из Мурманска в Североморск перевернулась машина Audi, из-за чего погибли три человека, пишет управление ГИБДД по региону.
Отмечается, что два человека скончались на месте. Еще один пассажир погиб в больнице.
Специалисты разбираются, что стало причиной аварии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Автомобиль врезался в кафе в Петербурге
— В Подмосковье разлилась щелочь при столкновении грузовиков
— В ДТП под Хабаровском погибли двое, еще семеро находятся в тяжелом состоянии