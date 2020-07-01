Девять человек пострадали в аварии с маршруткой и такси в Подмосковье

В Чеховском районе Подмосковья столкнулись пассажирский микроавтобус «Газель» и такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Авария произошла при повороте на населенный пункт Ровки.

«Произошло столкновение такси и маршрутки, следовавшей из Чехова в Ваулово», — рассказали в спасательном ведомстве.

В результате аварии пострадали девять человек, в том числе подросток. Пять человек были госпитализированы в Чеховскую городскую больницу, четверо получают помощь на месте.

Уточняется, что в маршрутке находились 12 пассажиров и водитель, в такси был только один водитель.

Движение на дороге частично затруднено.

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