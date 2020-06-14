В Москве такси сбило женщину

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На юге Москвы такси сбило женщину, пишет РЕН.

Авария произошла около Сумской улицы. Водитель скрылся с места ДТП.

Девушка находится без сознания, ей оказывают врачебную помощь.

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