В Москве арендовали больше двух тысяч машин за два дня работы каршеринга

За два дня работы каршеринга в Москве водители арендовали больше двух тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Отмечается, что пользоваться каршерингом пока могут только граждане с оформленными рабочими пропусками, арендовать машину можно на пять дней. После сдачи автомобиля он снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию.

Работа каршеринга в Москве частично возобновилась с 25 мая. Она была приостановлена с 13 апреля на фоне пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве арендовали порядка 1,5 тыс. машин каршеринга 25 мая

— Работа каршенинга возобновится в Подмосковье

— Собянин разрешил работу каршеринга с 25 мая