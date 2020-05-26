Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, страховщики смогут сами определять тарифы в пределах установленных ЦБ значений. На ценообразование будут влиять разные факторы, в частности личные характеристики водителя, соблюдение им ПДД, наличие административных наказаний.

Помимо этого, закон устанавливает, что в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года договор ОСАГО может быть заключен без диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра. Это связано с тем, что на фоне пандемии коронавируса многие диагностические станции не работают.

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