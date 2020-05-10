Дептранс Москвы назвал главную ошибку при оформлении пропусков на авто

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Самой частой ошибкой при оформлении электронных пропусков, к которым привязан личный автомобиль, является неправильное указание номера транспортного средства, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В качестве примера в сообщении приводится пропуск буквы или цифры в номере авто. При этом в департаменте напоминают, что проверить правильность прикрепления автомобиля к пропуску можно с помощью специального бота в Telegram.

Система электронных пропусков в Москве введена в качестве меры по противодействию распространению коронавируса нового типа.

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