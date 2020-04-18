Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве

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В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Авария произошла напротив дома номер 45 на Кутузовском проспекте.

В результате происшествия один человек в легковушке погиб, еще один пострадал. Спасатели проводят деблокацию.

На данный момент перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти.

Обстоятельства произошедшего выясняются.