Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве
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В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Авария произошла напротив дома номер 45 на Кутузовском проспекте.
В результате происшествия один человек в легковушке погиб, еще один пострадал. Спасатели проводят деблокацию.
На данный момент перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти.
Обстоятельства произошедшего выясняются.