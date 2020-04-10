В Москве каршеринг временно приостанавливает работу
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В Москве из-за коронавируса каршеринг останавливает работу с 13 по 19 апреля, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
«Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%», — отметил мэр.
Собянин добавил, что крайне сложно солблюдать дезинфекцию в машинах.
В России коронавирусом заразились 11917, скончались 94 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.