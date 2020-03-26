В результате массового ДТП под Каиром погибли 18 и пострадали 12 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/106/11002106/RTX1NB3T-pic905-895x505-372.jpg">

По меньшей мере 18 человек погибли, еще 12 получили травмы в результате массового ДТП в районе каирского пригорода Хелуан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, фура со стройматериалами на большой скорости протаранила 15 автомобилей, остановленных полицейскими на блокпосту.

Наибольшее число погибших находились в двух оказавшихся на этом отрезке дороги микроавтобусах. При этом, водитель фуры выжил, он был задержан силовиками.