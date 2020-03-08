Авария с участием 4 машин произошла на юго-востоке Москвы
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В Москве на юго-востоке произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщает РЕН.
Авария произошла на Ключевой улице.
По предварительным данным, пострадали два человека.
На мест работают спасательные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.
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