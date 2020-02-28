Два иностранца заплатили за такси в Москве более 60 тысяч рублей

Московские таксисты заставили заплатить иностранцев за проезд более 60-ти тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

По данным источника, 27 февраля в полицейский участок в Москве обратились гражданин Франции и гражданин Нидерландов. Они рассказали, как их «развели» на крупную сумму денег.

52-летний Нидерландец рассказал, что водитель Kia потребовал у него 31 800 рублей за поездку от аэропорта Шереметьево до Дербеневской улицы, которая находится в Замоскворечье.

За такой же маршрут 31-летний житель Франции заплатил таксисту Toyota 32 231 рубль.

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