Два иностранца заплатили за такси в Москве более 60 тысяч рублей
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Московские таксисты заставили заплатить иностранцев за проезд более 60-ти тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
По данным источника, 27 февраля в полицейский участок в Москве обратились гражданин Франции и гражданин Нидерландов. Они рассказали, как их «развели» на крупную сумму денег.
52-летний Нидерландец рассказал, что водитель Kia потребовал у него 31 800 рублей за поездку от аэропорта Шереметьево до Дербеневской улицы, которая находится в Замоскворечье.
За такой же маршрут 31-летний житель Франции заплатил таксисту Toyota 32 231 рубль.
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