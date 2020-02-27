В Волгограде на видео попала «гибель» дорожного блока

<img src="//img.gazeta.ru/files3/175/10528175/upload-02-pic905-895x505-78830.jpg">

В Волгограде камера наблюдения сняла, как в течение дня машины сбивали дорожный блок, ограждавший открытый люк, а водители возвращали его на место, передает телеканал »360».

Работники спецслужб утром поставили пластиковый блок на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда, чтобы автомобили не попадали в открытый люк.

Ветер постоянно уносил блок с места, а машины задевали его. Тем не менее, некоторые водителей тормозили, чтобы вернуть предупреждающий знак на место.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минюсте намерены пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

— Как сдать на права: ГИБДД рассказала о новых экзаменах

— Пьяный водитель без прав врезался в бетонный блок в Череповце