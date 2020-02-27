В Волгограде на видео попала «гибель» дорожного блока
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В Волгограде камера наблюдения сняла, как в течение дня машины сбивали дорожный блок, ограждавший открытый люк, а водители возвращали его на место, передает телеканал »360».
Работники спецслужб утром поставили пластиковый блок на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда, чтобы автомобили не попадали в открытый люк.
Ветер постоянно уносил блок с места, а машины задевали его. Тем не менее, некоторые водителей тормозили, чтобы вернуть предупреждающий знак на место.
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