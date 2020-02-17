10 машин столкнулись из-за непогоды во Владивостоке

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Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участим 10 автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Отмечается, что причиной аварии стала непогода, которую принес снежный циклон.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.

Правоохранители занимаются проверкой по факту аварии.

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