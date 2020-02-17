10 машин столкнулись из-за непогоды во Владивостоке
close
Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участим 10 автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.
Отмечается, что причиной аварии стала непогода, которую принес снежный циклон.
Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали.
Правоохранители занимаются проверкой по факту аварии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Массовое ДТП с пожаром произошло на севере Москвы
— Под Красноярском из-за тумана столкнулись свыше 10 автомобилей
— Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали