Источник: автобус с российскими туристами перевернулся по пути в Финляндию
close
Автобус с российскими туристами опрокинулся в кювет по дороге в Финляндию, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По поступившей информации, это случилось по пути из Петрозаводска.
«Однако на трассе «Сортавала» машина опрокинулась в кювет на правый бок», — сообщил источник.
Как стало известно, в автобусе ехали 19 пассажиров, в том числе ребенок.
Согласно имеющимся данным, врачебная помощь никому не потребовалась.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Пензе в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
— В Челябинске водитель такси сбил трех детей