Источник: автобус с российскими туристами перевернулся по пути в Финляндию

Автобус с российскими туристами опрокинулся в кювет по дороге в Финляндию, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По поступившей информации, это случилось по пути из Петрозаводска.

«Однако на трассе «Сортавала» машина опрокинулась в кювет на правый бок», — сообщил источник.

Как стало известно, в автобусе ехали 19 пассажиров, в том числе ребенок.

Согласно имеющимся данным, врачебная помощь никому не потребовалась.

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