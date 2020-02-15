Два человека погибли после «пьяной» аварии в Приморье

В Приморье водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в тракторную тележку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

Авария произошла 14 февраля в селе Поповка Хорольского района. По данным полицейских, 36-летний местный житель не справился с управлением и врезался в стоящую около двора дома тракторную тележку. В результате ДТП погибли две женщины в возрасте 38 и 19 лет, которые находились в машине. Еще две несовершеннолетние пассажирки получили травмы. Сам водитель не пострадал.

«На момент автомобильной аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,83мг/л)», — уточнили в МВД.

Там добавили, что автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, у него есть неоплаченные штрафы.