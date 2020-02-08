Трое стали жертвами ДТП с микроавтобусом под Воронежом

В Воронежской области произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что авария произошла в районе села Варваровка на 694 километре трассы М4 Дон.

Уточняется, что жертвами столкновения стали три человека, еще шесть пассажиров пострадали.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

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