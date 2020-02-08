Трое стали жертвами ДТП с микроавтобусом под Воронежом
close
В Воронежской области произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что авария произошла в районе села Варваровка на 694 километре трассы М4 Дон.
Уточняется, что жертвами столкновения стали три человека, еще шесть пассажиров пострадали.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали
— Микроавтобус столкнулся с машиной под Нижним Новгородом
— Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Рязанью