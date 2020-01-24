В Ярославле число пострадавших в ДТП выросло до 24 человек

Директор ярославской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Соловьева Наталья Даниленко заявила, что более 20 человек обратились к медикам за помощью после аварии с участием двух автобусов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, по итогам дня в больницу обратились 24 человека, которые пострадали в ДТП.

Отмечается, что трое госпитализированы с травмами средней тяжести, остальным оказана медицинская помощь и отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в Ярославле один человек погиб и 16 пострадали при ДТП с автобусами.

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