Автомобиль сбил ребенка в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге водитель автомобиля совершил наезд на семилетнего ребенка. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Уточняется, что инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Городской.
В результате ДТП также пострадали двое взрослых.
Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы, однако им потребовалась госпитализация.
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