Автомобиль сбил ребенка в Екатеринбурге

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Екатеринбурге водитель автомобиля совершил наезд на семилетнего ребенка. Об этом сообщает портал Е1.ru.

Уточняется, что инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Городской.

В результате ДТП также пострадали двое взрослых.

Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы, однако им потребовалась госпитализация.

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