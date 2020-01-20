В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек

Жертвой столкновения легковушки и маршрутки в Подмосковье стал один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Как стало известно, авария произошла на Старом Ярославском шоссе.

Уточняется, что транспортные средства столкнулись в городском округе Сергиев Посад.

По имеющейся информации, в результате ДТП также пострадали четыре человека.

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