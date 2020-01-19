Жертвой ДТП с грузовиком стал один человек
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В Подмосковье произошло столкновение грузового автомобиля с легковым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Отмечается, что ДТП произошло на 146 километре трассы М-1 «Беларусь».
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.
Уточняется, что в результате пассажир легкового авто 1988 года рождения скончался. Водитель транспортного средства получил ранения. Проводится проверка.
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