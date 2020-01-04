Рыбак нашел автомобиль на дне Москвы-реки
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Легковая машина была обнаружена при помощи поляризационных очков подмосковным рыбаком.
Он сообщил «Газете.Ru», что автомобиль находится на дне Москвы-реки в районе села Беседы примерно в 250 метрах от МКАД.
По его словам, объект удалось заметить, так как в реке зимой искусственно понижается уровень воды. Машина находится на мелководье в нескольких метрах от берега. Есть ли в ней люди неизвестно.
«Газета.Ru» передала геотег находки в ГУ МЧС по Московской области.
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