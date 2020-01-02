На Алтае погибли двое человек при ДТП, четверо пострадали

В результате столкновения двух автомобилей на трассе Алтайского края погибли двое человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел на трассе Барнаул - Бийск, автомобиль Toyota допустил столкновение с автомобилем Honda.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир Toyota. В другой машине находилась семья из четверых человек, в том числе двое детей. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП, а также личность погибшей женщины-пассажира.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть человек пострадали при ДТП с автобусами в подмосковном Красногорске

— Под Волгоградом семья с ребенком перебегали дорогу, родители погибли

— Автобус перевернулся под Саратовом