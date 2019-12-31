В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов выступил с предложением ввести санкции для людей, провоцирующих пробки на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения депутата.

Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.

Водители злоупотребляют «аварийкой», оставляя машины на проезжей части, что снижает пропускную способность дорог, заявил Милонов.

Также депутат отметил, что в крупных городах России участились случаи несанкционированной остановки движения на дорогах.

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