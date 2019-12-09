Забастовки в Париже привели к рекордным пробкам

Из-за продолжения забастовки во Франции пробки в парижском регионе побили рекорд. Об этом информирует УНИАН.

Протяженность утренних заторов в совокупности достигла 631 километра. Уточняется, что подобная ситуация на дорогах ранее наблюдалась лишь в октябре прошлого года — тогда пробки составили 629 километров.

Такой коллапс связывают с забастовкой, которая развернулась во Франции. Лидер государства Эммануэль Макрон предложил реорганизовать пенсионную реформу.

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