Забастовки в Париже привели к рекордным пробкам
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Из-за продолжения забастовки во Франции пробки в парижском регионе побили рекорд. Об этом информирует УНИАН.
Протяженность утренних заторов в совокупности достигла 631 километра. Уточняется, что подобная ситуация на дорогах ранее наблюдалась лишь в октябре прошлого года — тогда пробки составили 629 километров.
Такой коллапс связывают с забастовкой, которая развернулась во Франции. Лидер государства Эммануэль Макрон предложил реорганизовать пенсионную реформу.
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