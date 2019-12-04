В ГИБДД объяснили решение об отмене «площадки» на экзамене

Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа «площадка» из экзамена на получение водительских прав. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Олега Понарьина.

По его словам, эта часть не заключает в себе никакой сложности. Кроме того, «площадка» занимает большой объем времени.

Он сказал, что учитывая наличие данного этапа на сдаче внутреннего экзамена, дублировать его дважды нет смысла.

Понарьин также добавил, что задачей ГИБДД на экзамене является оценка навыков управления транспортными средствами кандидата в реальных условиях.

До этого стало известно, что Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках.

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