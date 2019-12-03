Автомобилист сбил сотрудника ДПС при проверке документов в Нальчике

В Нальчике водитель ВАЗ-2110 сбил сотрудника ДПС, когда его остановили для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской республике.

Уточняется, что после автомобилист скрылся с места происшествия.

Отмечается, что инцидент произошел на автозаправке в районе улицы Калюжного. При проверки документов мужчина неожиданно начал движение и протащил сотрудника ДПС 15 метров, затем сотрудник полиции упал на землю, его доставили в больницу.

Злоумышленник, которым оказался 20-летний местный житель, был задержан в пригороде Нальчика. Выясняются обстоятельства инцидента.