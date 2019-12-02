В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом

Власти Сретенского района Забайкалья объявили траур в связи с произошедшим 1 декабря смертельным ДТП с автобусом. Об этом сообщается на сайте района.

Траур был объявлен на понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что в результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пострадал. Автобус следовал по маршруту Чита — Сретенск, однако по дороге упал с моста через реку Куэнгу.

В результате ДТП было возбуждено уголовное дело.

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