В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом

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На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -... На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -...
На месте ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста на 60-м км автодороги Могойтуй -...
Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскму краю//РИА «Новости»

Власти Сретенского района Забайкалья объявили траур в связи с произошедшим 1 декабря смертельным ДТП с автобусом. Об этом сообщается на сайте района.

Траур был объявлен на понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что в результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пострадал. Автобус следовал по маршруту Чита — Сретенск, однако по дороге упал с моста через реку Куэнгу.

В результате ДТП было возбуждено уголовное дело.

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