Глава Забайкалья рассказал о документах на попавший в ДТП автобус

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что документы на попавший в ДТП в Забайкальском крае автобус были в порядке, передает ТАСС.

По его словам, автобус регулярно использовался для пассажирских перевозок.

Он отметил, что на мосту, где произошел инцидент, было «исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста».

Автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Сообщается, что в результате ДТП погибли 19 человек.

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