У перевозчика разбившегося в Забайкалье автобуса выявляли нарушения

У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск в Забайкальском крае в ходе трех проверок в текущем году выявляли нарушения, передает ТАСС.

Нарушения были связаны с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей.

Отмечается, что окончательных данных о результатах последней проверки в сентябре 2019 года в базе нет.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга из-за лопнувшего колеса. В результате ДТП погибли 19 человек.

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