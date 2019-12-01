У перевозчика разбившегося в Забайкалье автобуса выявляли нарушения
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У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск в Забайкальском крае в ходе трех проверок в текущем году выявляли нарушения, передает ТАСС.
Нарушения были связаны с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей.
Отмечается, что окончательных данных о результатах последней проверки в сентябре 2019 года в базе нет.
Рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга из-за лопнувшего колеса. В результате ДТП погибли 19 человек.
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