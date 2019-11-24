Иномарка врезалась в переход в Москве
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В субботу вечером, 23 ноября, иномарка врезалась в подземный переход, который находится на востоке Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичное УГИБДД ГУ МВД.
Как стало известно, авария случилась на улице Уткина.
По имеющейся информации, водитель не справился с управлением авто, после чего влетел в подземный переход.
Согласно поступившим данным, в ДТП пострадали два человека.
Отмечается, что водителя уже доставили в больницу. При этом пострадавший от наезда пешеход от госпитализации отказался.