Иномарка врезалась в переход в Москве

В субботу вечером, 23 ноября, иномарка врезалась в подземный переход, который находится на востоке Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичное УГИБДД ГУ МВД.

Как стало известно, авария случилась на улице Уткина.

По имеющейся информации, водитель не справился с управлением авто, после чего влетел в подземный переход.

Согласно поступившим данным, в ДТП пострадали два человека.

Отмечается, что водителя уже доставили в больницу. При этом пострадавший от наезда пешеход от госпитализации отказался.