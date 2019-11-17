Арестован водитель-участник смертельного ДТП в Забайкалье
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В Забайкальском крае суд арестовал водителя, который управлял грузовым автомобилем, который стал причиной смертельного ДТП в в Агинском районе. Об этом сообщает региональный СК.
Отмечается, что водитель 1990 года рождения находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следователей, он остановил грузовой автомобиль из-за поломки в месте, где это делать запрещено. Кроме того, мужчина не предпринял действий для эвакуации транспортного средства, а также не установил знак аварийной остановки.
Уточняется, что обвиняемый частично признал вину.
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