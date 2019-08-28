Глава ГИБДД предложил запретить лихачам возить детей

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил на законодательном уровне ограничить скорость перевозки детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, следует понизить порог максимальной скорости для взрослых, перевозящих детей.

Он отметил, что большинство аварий с участием детей происходит из-за того, что не соблюдаются правила дорожного движения водителями.

Черников добавил, что необходимо снизить скорость на 20 км/ч. По его словам, «каждый километр составляет 3% тяжести последствий».

Помимо этого, он предложил обучать школьников основам автомобильного дела.

Ранее сообщалось, что количество камер на дорогах увеличилось в 30 субъектах России.