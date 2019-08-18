Семь человек пострадали в ДТП под Ульяновском
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В Ульяновской области столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали семь человек.
Уточняется, что водитель Lada Priora не справился с управлением, и машину занесло. Причем у виновника ДТП не было водительских прав.
В итоге, при аварии пострадали водитель и трое пассажиров Lada Priora, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ-2109.
Как подчеркивается, все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее в Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали.