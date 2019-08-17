Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 22

22 человека, в том числе восемь детей, госпитализированы в Перми в результате ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает губернатор города Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что маршрутный автобус въехал в стену строительного магазина.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Перми пострадали 16 человек и один погиб.