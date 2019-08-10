Tesla загорелась в результате ДТП в Москве
В Москве на МКАДе Tesla столкнулась с эвакуатором и загорелась. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной госавтоинспекции.
Как отмечается, в результате аварии пострадали три пассажира.
РЕН ТВ сообщило, что машина ехала на автопилоте. Согласно телеканалу, машина не распознала стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала эвакуатор.
Именно на него, как подчеркивается, автомобиль и налетел, загоревшись после столкновения.
Кроме того, выяснилось, что в салоне загоревшейся машины был гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков с двумя детьми.
Уточняется, что все трое были госпитализированы. Третьяков находится в реанимации в тяжелом состоянии, а у детей диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и различные мелкие раны.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане.